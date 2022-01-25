д. Выра, , 10:07 — REGNUM В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины во время крещенских купаний в необорудованной для этого купели. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Ране ИА REGNUM сообщало, что вечером 19 января недалеко от деревни Выра Гатчинского района Ленобласти произошел несчастный случай. 40-летняя женщина вместе с детьми и мужем пришла на реку Оредеж, чтобы принять участие в крещенских купаниях. Однако купель не была оборудована по всем правилам, рядом не дежурили спасатели и медики. После того как женщина нырнула в воду ее унесло сильным течением. Тело погибшей до сих пор ищут водолазы и добровольцы.

«Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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