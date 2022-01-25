Кишинёв, , 10:05 — REGNUM Глава Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен прибыла рабочим визитов в Кишинёв, где с ней провёл встречу спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Об этом сообщает пресс-служба молдавского законодательного органа.

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Сообщается, что стороны обсудили энергетический кризис, который сильно затронул Молдавию. Чмилите-Нильсен пообещала, что Литва поможет в этом вопросе.

«Было решено, что литовская сторона поможет с экспертизой для укрепления энергетического сектора Республики Молдова. Посредством этого процесса можно диверсифицировать источники энергии и обеспечить энергетическую независимость страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также участники переговоров договорились, что Молдавия и Литва будут сотрудничать в борьбе с «дезинформацией». Стороны пришли к выводу, что в этом вопросе у Вильнюса есть богатый опыт.

Стоит отметить, что в Литве после указаний руководства Евросоюза закрыли Игналинскую АЭС в 2010 году, и республика стала энергозависимой. В 2020 году Литва стала крупнейшим в Восточной Европе импортёром газа из России.

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