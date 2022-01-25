Москва, , 11:00 — REGNUM Регионы закупили 62,8 тыс. баков для раздельного сбора мусора благодаря дополнительному финансированию, больше всего контейнеров закупила Воронежская область. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Контейнеры для раздельного сбора мусора Cgon.rospotrebnadzor.ru

Там напомнили, что в 2021 году правительство выделило 1 млрд рублей на новые контейнеры в качестве меры поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с твердыми коммунальным отходами. Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора.

В топ-10 регионов по количеству приобретенных контейнеров вошли Воронежская, Свердловская области, Кабардино-Балкарская Республика, Тверская, Оренбургская области, Забайкальский край, Новосибирская, Саратовская, Вологодская области и Ингушетия.

Всего в 2021 году поступила 51 заявка на получение субсидии. Было заключено 383 контракта на поставку контейнеров для РСО, из которых 64 — с региональными органами и 319 — с органами местного самоуправления.

Читайте также: Законопроект о штрафах за мусор вне контейнеров внесен в Госдуму

В 2022 году «Российский экологический оператор» также планирует получать заявки от регионов на новый отбор. Всего до 2024 года необходимо дополнительно закупить около 800 тыс. баков для РСО.

Читайте также: В Заксобрании Петербурга требуют сохранить систему раздельного сбора мусора