Краснодар, 25 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Экстренные предупреждения о вероятности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега, ливней и гроз сохраняется на территории Краснодарского края 25 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ведомство продолжает работу в режиме повышенной готовности.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

По данным на утро 25 января, работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов ведутся в Северском районе края.

Движение грузового транспорта через Молдовановский перевал на федеральной автодороге М-4 «Дон» восстановлено, также восстановлено движение на автодороге в Хостинском районе Сочи, где на плотно сошёл сель. Пока остаётся закрытым движение на автомобильной дороге «Майкоп — Туапсе» в районе Шаумянского перевал, ведутся работы по расчистке дороги. Расчистка дорог от снега продолжается и других районах региона, при необходимости спасатели оказывают помощь автомобилистам, в том числе — водителям большегрузов для преодоления горных участков дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовые и экстренные предупреждения действуют на территории региона вот уже несколько дней из-за аномального снегопада, обрушившегося на Кубань.