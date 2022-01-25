Биробиджан, 25 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В столице Еврейской АО 28 января начнётся конкурс, в результате которого гордума определит, кто будет новым мэром Биробиджана. Итоги отбора объявят 24 февраля, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

(сс) Rusik_z Биробиджан

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Дату проведения конкурсных процедур определили депутаты городской думы. Документы от претендентов в мэры законодательный орган Биробиджана будет принимать до середины февраля.

Заявки конкурсная комиссия рассмотрит 18 февраля. Для назначения главы города будет достаточно даже двух кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Биробиджаном руководит 23-летний представитель «Молодой гвардии Единой России» Антон Болтов. Он был назначен исполняющим обязанности градоначальника после добровольной отставки Александра Головатого, которая произошла 30 декабря 2021 года.