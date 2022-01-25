Москва, , 10:01 — REGNUM В Зеленоградском административном округе Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта создадут экологичный промышленно-строительный комплекс, сообщается на портале мэра столицы.

Большой городской пруд. Зеленоград. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Экологичный промышленно-строительный комплекс разместится на площадке площадью около 17 га. Сам комплекс займет 80 тыс. кв. метров. На реализацию проекта направят 2,25 млрд рублей. После введения комплекса в эксплуатацию в Зеленограде появится 660 новых рабочих мест.

Предприятия будет выпускать разнообразную продукцию — архитектурный бетон и кирпич, внедорожные жилые кемперы, элементы благоустройства, сантехнические модули для жилых домов, материалы премиум-класса и др.

ИА REGNUM раанее сообщало, после 2035 года планируется строительство линии метрополитена из центральной части Москвы в Зеленоград.

Читайте подробнее: Москву и Зеленоград свяжет линия метро протяженностью 45 км