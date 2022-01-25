Калуга, 25 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Калужской области формируется сводный план тушения лесных пожаров. После согласования со специалистами МЧС России по Калужской области и Рослесхозе документ будет направлен на утверждение губернатору. Об этом 25 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

На данный момент специалисты лесопожарных станций проводят закупку материалов и оборудования, а также техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

В 2021 году пожароопасный сезон продлился более шести месяцев. За это время вспыхнули семь лесных пожаров, что на 90% меньше по сравнению с 2020 годом. Все возгорания, в общей сложности охватившие 4 га, были ликвидированы в день обнаружения. Благодаря оперативным действиям лесных инспекторов и пожарных, а также системе дистанционного мониторинга «Лесоохранитель» и новой технике удалось предотвратить крупные пожары в калужских лесах.