Бухарест, , 09:59 — REGNUM В столице Румынии Бухаресте представители профсоюзных организаций работников городской транспортной отрасли объявили о полном прекращении забастовки, продолжавшейся на протяжении последних шести дней. Об этом 25 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в данный момент в Бухаресте на соответствующих маршрутах курсируют 1400 автобусов, троллейбусов и трамваев. Возобновлена деятельность ремонтных бригад при АТП и депо, коммунальные службы приводят в порядок остановки общественного транспорта, пострадавшие от действий вандалов. Предполагается, что окончательно транспортная система румынской столицы восстановит свои ресурсы к 26 января.

Напомним, из-за массовых протестов транспортников в Бухаресте с 19 января было парализовано движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Активисты требовали повышения заработной платы, увеличения социальных пособий и льгот, а также улучшения условий труда. Переговоры манифестантов с мэром Бухареста Никушором Даном положительных результатов не дали. Предполагается, что завершение указанной забастовки связано с согласием правительства Румынии рассмотреть вопрос о льготах транспортникам на государственном уровне.