Москва, , 09:58 — REGNUM В Москве и Московской области вечером 25 января ожидается небольшой снег, а в ночь на 26 января снегопад усилится. Об этом 25 января рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. В Москве и по области преимущественно облачная погода, ближе к вечеру пойдет снег, сильных осадков не будет. В течение ночи снега будет больше, чем его будет сегодня вечером и завтра утром», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что днем 25 января в столице России ожидается температура воздуха −9… −7 °C, в Подмосковье от — 11 до — 6 °C.

При этом он добавил, что ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3−8 м/с, атмосферное давление будет немного падать и составит 76 мм рт. столба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 25 января, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C.