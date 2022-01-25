Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Создатель книжного цикла «Рождённый Туманом» Брэндон Сандерсон пошутил, что японской студии From Software стоило пригласить его к работе над игрой Elden Ring. Об этом 25 января пишет издание Eurogamer.

Elden Ring Bandai Namco

Сандерсон отметил, что он является большим фанатом игр From Software ещё со времён релиза King's Field. Однако вместо него студия пригласила к работе над Elden Ring Джорджа Р. Р. Мартина — человека, который не интересуется видеоиграми.

«О чём вы думали, люди?!», —закончил свою шутливую тираду Сандерсон.

Напомним, что релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года. Джордж Р. Р. Мартин помогал придумывать мир игры и многочисленные детали сюжета.

Читайте ранее в этом сюжете: Atari представила ремейк классической игры Breakout