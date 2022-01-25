Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В Чебоксарах планируют увеличить стоимость питания в школах после скандала в одной из новочебоксарских школ, где детям сделали салаты из 3−4 долек овощей. Предлагается поднять стоимость питания на 20%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам планёрки.

Предлагаемое увеличение платы за питание в школах Чебоксар Cap.ru

Одним из основных вопросов обсуждения стали расходы на питание в учебных учреждениях. В мэрии ссылаются на то, что в последний раз стоимость повышалась в 2018 году, при этом цены на продукты выросли.

Начальник управления образования Елена Сахарова заявила, что большинство из опрошенных 30 тыс. родителей согласны на удорожание питания в школах и детсадах ради «сохранения качественного и сбалансированного приёма пищи».

В мэрии предлагают увеличить стоимость питания на 20%. Это значит, что в детском саду для младшей группы (от одного года до трёх лет) стоимость родительской платы предположительно увеличится со 114,9 рубля до 138,1 рубля, для воспитанников в возрасте от трёх до семи лет — со 115 рублей до 138,2 рубля. Удорожание составит 20%, в абсолютных цифрах — 23,3 рубля.

Что касается школ, то расходы на завтраки и обеды для младшеклассников (с первого по четвёртые классы) предлагается увеличить на 15 рублей — соответственно до 25 и 65 рублей. Для учеников других классов цены на питание могут вырасти на 17 рублей — соответственно до 30 рублей (завтрак) и 72 рублей (за обед).

Предлагаемое увеличение платы за питание в школах Чебоксар Cap.ru

Младшие классы (с первого по четвёртый), льготники и дети из многодетных и бедных семей также будут питаться бесплатно. По данным администрации, в Чебоксарах бесплатно питаются 100 тыс. детей. На это предусмотрено более 300 млн рублей.

Ожидается, что соответствующие поправки будут внесены в муниципальный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный резонанс вызвал овощной салат, который приготовили в школе № 12 в Новочебоксарске. Детей и их родителей удивило, что в нём было всего 4−5 долек овощей. На что в министерстве образования Чувашии заявили о необходимости «жёсткого контроля», а в муниципалитете инициировали проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: В новочебоксарской школе проводят проверку из-за овощного салата