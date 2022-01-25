Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали артиста Мариинского театра, которого подозревают в сексуальном насилии над четырехлетним ребенком. Об этом 25 января ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

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Сообщение о том, что в отношении четырехлетнего ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера поступили в правоохранительные органы по телефону «горячей линии» ГСУ СК по Петербургу «Ребенок в опасности» в августе 2021 года. Звонивший сообщил, что в одной из квартир на Парашютной улице в отношении четырехлетнего мальчика были совершены насильственные действия сексуального характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемого задержали лишь утром 24 января 2022 года на Вознесенском проспекте. Им оказался 73-летний артист оркестра Мариинского театра. По версии следствия, в течение 2020 года в одном из садоводств поселка Рощино он применял насильственные действия к ребенку.

«В настоящий момент он задержан, помещен в изолятор временного содержания», — уточнил источник ИА REGNUM.