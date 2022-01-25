Владивосток, , 10:01 — REGNUM Во Владивостоке 25 января в районе дома №15 на улице Сочинской с косогора опрокинулся грузовик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Грузовик Static.mvd.ru

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Полиция установила, что 63-летний водитель автомобиля Mitsubishi Fuso припарковался около стройки, но грузовик начал самопроизвольное движение — съехал с косогора и опрокинулся на три стоящие машины.

В результате ДТП никто, кроме автомобилей, не пострадал. Состояние опьянения у водителя не выявлено.

Водителя привлекли к административной ответственности.

В соцсетях очевидцы написали, что автомобиль сорвался с ручного тормоза. В кузове грузовика находились баллоны с кислородом.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке водитель иномарки въехал в двери торгового центра — ему стало плохо за рулём.