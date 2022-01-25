Воронеж, 25 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Воронеж сегодня, 25 января. 79 лет назад, 25 января 1943 года, советские войска после длительных боёв освободили Воронеж от оккупантов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Почетный караул у памятника Славы

«Это событие занимает священное место в истории и в памяти каждого из нас. Сражение за наш город, заметно ослабив и деморализовав вражеские силы, стало одним из важнейших шагов на пути к Великой Победе. Воронеж и все послевоенные поколения его жителей всегда будут безгранично благодарны тем, кто разгромил войска захватчиков в январе сорок третьего года и приблизил ликующий май сорок пятого. Грандиозные ратный и трудовой подвиги защитников города и страны — пожизненно в наших сердцах и мыслях. Низкий поклон — героическим фронтовикам и славным труженикам, всем, кто в разных ситуациях самоотверженно противостоял врагу, а затем возрождал город. Светлая память — всем павшим воинам и уже ушедшим от нас ветеранам», — говорится в поздравлении воронежцам от губернатора Александра Гусева и председателя облдумы Владимира Нетёсова.

Сегодня, 25 января, в Воронеже проходят традиционные мероприятия по возложению венков и цветов к воинским мемориалам, в школах города проходят патриотические акции.