Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что музыкант Мэрилин Мэнсон «фактически изнасиловал» её. Об этом сообщило The Guardian.

Мэрилин Мэнсон Andreas Lawen, Fotandi

По словам артистки, инцидент произошёл во время съёмок клипа на песню Heart-Shaped Glasses в 2007 году. Перед этим Вуд и Мэнсон обсуждали, что будут снимать «симуляцию сцены секса», однако музыкант «начал проникать по-настоящему», как только камеры включились. «Я никогда не соглашалась на это», — утверждает актриса.

Вуд также высказалась о всём процессе съёмок клипа: «Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности. Никто не присматривал за мной». А во время работы над постельной сценой команде «было очень неудобно, и никто не знал, что делать».

ИА REGNUM напоминает, что 1 февраля 2021 года Эван Рейчел Вуд в своём Instagram-аккаунте обвинила Мэнсона в эмоциональном насилии, но не в сексуальном. «Мне промыли мозги и заставили подчиниться», — написала Вуд об отношениях с музыкантом в период с 2007 по 2010 год.

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