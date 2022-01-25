Эван Рейчел Вуд обвинила в изнасиловании Мэрилина Мэнсона
Лос-Анджелес, США, 25 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что музыкант Мэрилин Мэнсон«фактически изнасиловал» её. Об этом сообщило The Guardian.
По словам артистки, инцидент произошёл во время съёмок клипа на песню Heart-Shaped Glasses в 2007 году. Перед этим Вуд и Мэнсон обсуждали, что будут снимать «симуляцию сцены секса», однако музыкант «начал проникать по-настоящему», как только камеры включились. «Я никогда не соглашалась на это», — утверждает актриса.
Вуд также высказалась о всём процессе съёмок клипа: «Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности. Никто не присматривал за мной». А во время работы над постельной сценой команде «было очень неудобно, и никто не знал, что делать».
ИА REGNUM напоминает, что 1 февраля 2021 года Эван Рейчел Вуд в своём Instagram-аккаунте обвинила Мэнсона в эмоциональном насилии, но не в сексуальном. «Мне промыли мозги и заставили подчиниться», — написала Вуд об отношениях с музыкантом в период с 2007 по 2010 год.