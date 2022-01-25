Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:53 — REGNUM В Свердловской области женщина погибла при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

Разбитая в ДТП машина Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла утром 25 января на 14-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. 33-летняя женщина за рулём «Мицубиси», выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом «ПАЗ-4234». Она погибла на месте.

Известно, что гражданка везла 11-летнего мальчика и 7-летнюю девочку в школу. Дети находились на заднем сидении, девочка была в специальном кресле. Обоих госпитализировали. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП сейчас проводится расследование. В ходе него предстоит установить окончательную причину этой аварии.