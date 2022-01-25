Москва, , 09:51 — REGNUM Промышленно-строительный комплекс планируется создать в Зеленограде на территории 17 гектаров. Об этом 25 января сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дом на колесах Greg Gjerdingen

«Территории, на которых будет работать инвестор, расположены в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Комплекс займет 80 тыс. кв. метров. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов — домов на колёсах», — рассказал вице-мэр.

Ефимов отметил, что в Зеленограде будет создано 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию 2,25 млрд рублей.

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) земля будет предоставлена инвестору без торгов.