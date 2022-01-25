Вашингтон, 25 января 2022, 09:51 — REGNUM Американский композитор, актёр и режиссёр Лин-Мануэль Миранда рассказал, почему он отказался от роли ведущего на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом 25 января пишет портал ComicBook.
Миранда отметил, что ему предлагали вести церемонию в 2020 году, однако он уверенно отказался. По словам композитора, в этой роли он не будет чувствовать себя уверенно.
«Я действительно не думаю, что у меня подходящий набор навыков для этого. Мне будет некомфортно вести церемонию — в основном из-за того, что мне удалось поработать вместе с несколькими невероятными ведущими», — говорит Лин-Мануэль Миранда.
Композитор также отметил, что он хотел бы поработать на церемонии вручения «Оскара», но в более «закулисной» роли. Например, написать музыкальные номера для ведущего.
Напомним, что Лин-Мануэль Миранда наиболее известен как автор успешных бродвейских мюзиклов «Гамильтон» и «На высотах». Помимо этого, он писал песни для мультфильмов «Моана» и «Энканто».