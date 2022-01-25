Вашингтон, 25 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Американский композитор, актёр и режиссёр Лин-Мануэль Миранда рассказал, почему он отказался от роли ведущего на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом 25 января пишет портал ComicBook.

Prayitno Статуэтки «Оскар»

Миранда отметил, что ему предлагали вести церемонию в 2020 году, однако он уверенно отказался. По словам композитора, в этой роли он не будет чувствовать себя уверенно.

«Я действительно не думаю, что у меня подходящий набор навыков для этого. Мне будет некомфортно вести церемонию — в основном из-за того, что мне удалось поработать вместе с несколькими невероятными ведущими», — говорит Лин-Мануэль Миранда.

Композитор также отметил, что он хотел бы поработать на церемонии вручения «Оскара», но в более «закулисной» роли. Например, написать музыкальные номера для ведущего.

Напомним, что Лин-Мануэль Миранда наиболее известен как автор успешных бродвейских мюзиклов «Гамильтон» и «На высотах». Помимо этого, он писал песни для мультфильмов «Моана» и «Энканто».