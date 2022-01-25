Сеул, , 09:50 — REGNUM В 2021 году темпы роста экономики Южной Кореи составили 4% (по сравнению с 2020 годом). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, данный показатель является самым высоким с 2010 года.

Напомним, что в первом квартале текущего года темпы роста составили 1,6%, во втором квартале — 0,8%, в третьем — 0,3%, в четвертом квартале — 1,1%.

Частное потребление увеличилось на 3,6%, инвестиции в производственные мощности — на 8,3%, однако инвестиции в строительство, напротив, сократились на 1,5%.

Экспорт вырос на 9,7%, благодаря активным зарубежным продажам полупроводников и нефтепродуктов, а импорт — на 8,4%.

Между тем государственные расходы увеличились на 5,5%.