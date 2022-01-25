Вашингтон, , 09:57 — REGNUM США могут усилить свой военный контингент в Европе ещё до «вторжения на Украину», которое, как предполагают на Западе, планирует Россия. Об этом пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN.

Джон Кирби Defense.gov

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Кирби сообщил, что не исключает возможность «некоторого усиления» до момента вторжения. Свои слова он объяснил тем, что в Пентагоне хотят удостовериться в состоянии полной готовности.

«Сейчас никакие войска туда не направляются», — подчеркнул Кирби, говоря о Европе.

По его словам, сейчас «прорабатываются индикаторы», которые смогут указать на необходимость отправки военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США решили привести в состояние повышенной боеготовности около 8,5 тыс. военнослужащих на случай, если их придётся перебрасывать в Европу.

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