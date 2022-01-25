Уфа, 25 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Иск прокурора Башкирии об обращении в доход РФ имущества бывшего заместителя начальника МРЭО ГИБДД МВД по региону частично удовлетворил Уфимский районный суд республики. Об этом 25 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Сообщается, что бывший сотрудник полиции и другие ответчики, на которых было оформлено имущество, не смогли представить суду доказательства о законности своих доходов.

«В пользу государства обращена трехкомнатная квартира в г. Уфе, девять транспортных средств, в том числе автомобили Toyota RAV4 и KIA Sorento PRIME, общей стоимостью более десяти млн руб. Кроме того, с ответчика взыскана стоимость ранее реализованных 14 автотранспортных средств в размере 4,3 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Данное решение суда в законную силу не вступило.

Отмечается, что в данный момент в отношении ответчика расследуется уголовное дело по признакам получения взяток за выдачу жителям водительских удостоверений. Ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.