Екатеринбург, 25 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Екатеринбургские ассенизаторы готовы бастовать из-за огромных штрафов водоканала. Суммы в квитанциях доходят до миллиона рублей, сообщают СМИ со ссылкой на одного из предпринимателей.

Uriston.com Штраф

Большинство ассенизаторов работают как физические лица и вынуждены платить штрафы, в несколько раз превышающие их заработную плату. По словам одного из тех, кто терпит серьезные убытки, водоканал начал брать плату за негативное воздействие отходов на окружающую среду. Однако предприниматели просто не могут контролировать состав содержимого выгребных ям. А значит штрафы продолжатся.

Ассенизаторы заявляют, что в таком случае им остается либо бастовать, либо закрывать бизнес. В водоканале журналистам сообщили, что штрафы берут только с тех, чьи стоки вредят системе водоотведения. Полученные деньги идут на покупку реагентов для очистки воды.