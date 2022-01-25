Кабул, , 09:43 — REGNUM Бывший президент Афганистана Хамид Карзай приветствует встречу представителей правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ряда политических деятелей и представителей гражданского общества в Осло. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Карзай заявил 24 января, что встреча стала позитивным шагом на пути к преодолению проблем страны.

По словам бывшего президента Афганистана, межафганское взаимопонимание, выражающее волю народа, является единственным путём к достижению мира и стабильности в стране.

Хамид Карзай поблагодарил Норвегию за проведение встречи.

Напомним, встреча в Осло между делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и рядом политических и гражданских активистов прошла 23 января за закрытыми дверями.

На 24 января запланирована встреча делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с представителями союзников Норвегии, в том числе спецпредставителем США.