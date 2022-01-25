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В ДНР допустили использование Киевом «Правого сектора»* как группы зачистки
*запрещённая в России организация
Донецк,
25 января 2022, 09:42 — REGNUM Власти Украины могут использовать в Донбассе подразделения националистической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для создания заградительных отрядов или группы зачистки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Правый сектор (Запрещенная в России организация)
Ystav.com
«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».
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История вопроса
Военные действия между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика объявили о своей независимости от Киева по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР и ЛНР являются частью страны.
Совокупное население ДНР и ЛНР, по оценкам, составляет около 4 млн человек. Общие потери сторон с 2014 года, по данным ООН, оцениваются до 13 тысяч погибших и до 30 тысяч раненых.