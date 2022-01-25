Волгоград, 25 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Начальник отдела по управлению имуществом администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области уволен со службы в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Чиновник

Чиновник был назначен на должность в декабре 2018 года. В мае 2020 года к нему в отдел поступило заявление от гражданки об увеличении на 0,25 сотки принадлежащего ей на праве собственности земельного участка, которое чиновник удовлетворил.

Проверка прокуратуры показала, что заявительница приходится родной тётей начальнику отдела, а значит, возник конфликт интересов, надзорное ведомство потребовало у главы района устранить нарушения. Администрация муниципалитета заявила, что признаков личной заинтересованности чиновника не выявлено. В этом случае прокурор обратился в суд с иском о расторжении трудового договора с начальником имущественного отдела в связи с утратой доверия.

Суд поддержал исковое требование. Решение ещё не вступило в законную силу.