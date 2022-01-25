Крымский район, Краснодарский край, 25 января 2022, 09:41 — REGNUM В Крымском районе Краснодарского края готовятся к повышению уровня воды в водоёмах из-за таяния всего объёма снега, который выпал в регионе в последние дни. Об этом 25 января написал в телеграм-канале глава района Сергей Лесь. Он сообщил о решении продлить режим повышенной готовности, введенный ранее на территории района, до 7 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января на Краснодарский край обрушились сильнейшие снегопады, аномальные для этого региона. Осадки шли несколько суток. На 25 января в регионе сохраняется действие штормового предупреждения.