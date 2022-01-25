Крымский район, Краснодарский край, 25 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Крымском районе Краснодарского края готовятся к повышению уровня воды в водоёмах из-за таяния всего объёма снега, который выпал в регионе в последние дни. Об этом 25 января написал в телеграм-канале глава района Сергей Лесь. Он сообщил о решении продлить режим повышенной готовности, введенный ранее на территории района, до 7 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«По прогнозам с сегодняшнего дня начнётся таяние снега. И того, что выпал на территории Крымского района, и того, что лежит в горах. Это очень большой объем воды. Прогнозируется значительное повышение уровня воды в водоёмах Крымского района, в том числе до неблагоприятных отметок. Возможно подтопление дворовых территорий и домов», — написал Сергей Лесь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января на Краснодарский край обрушились сильнейшие снегопады, аномальные для этого региона. Осадки шли несколько суток. На 25 января в регионе сохраняется действие штормового предупреждения.