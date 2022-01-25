Майма, Алтай, 25 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай вынесен приговор 27-летнему местному жителю, которого обвиняли в жестоком избиении отца. В результате последний скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, в первой декаде февраля 2021 года обвиняемый поссорился с отцом на улице в селе Майма. В ходе ссоры, мужчина нанёс потерпевшему не менее 18 ударов руками и ногами, в результате чего тот от полученных травм скончался спустя два дня.

Действия сына были квалифицированы, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. По итогам слушаний, районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.