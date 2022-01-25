Хабаровск, , 09:45 — REGNUM В Хабаровске сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий уголовного розыска задержали 51-летнего мужчин, который подозревается в хищении путем обмана 3 млн 500 тыс. рублей у двух предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

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Установлено, что обвиняемый предоставил в суд поддельные документы о выдаче потерпевшим крупных денежных займов. В исковых заявлениях фигурант просил обеспечить возврат денег, при этом намеренно указал неверные данные ответчиков.

Исполнительные листы о принудительном взыскании с предпринимателей денежных средств он предоставил в банк. Сотрудники банка произвели списание со счетов предпринимателей, указанных в исполнительных листах.

Так, со счетов владельца сети цветочных салонов фигуранту были перечислены порядка 2 млн 800 тыс. рублей. По аналогичной схеме директор стоматологической клиники лишился 620 тыс. рублей.

Пострадавшие обратились в полицию, где пояснили, что гражданин им не знаком, деньги в долг они от него никогда не получали.

Полицейские установили личность подозреваемого. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам уголовного розыска.

Выяснилось, что задержанный ранее был неоднократно судим за различные преступления против собственности. В местах лишения свободы он провел более 20 лет.

Во время обыска по месту проживания мужчины обнаружены сим-карты различных, в том числе иностранных, операторов сотовой связи, а также дебетовые банковские карты.

Полиция устанавливает, на что подозреваемый потратил деньги.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Обвиняемый заключен под стражу.

Правоохранители предполагают, что потерпевших от этого человека может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье мошенники убедив женщину, что неизвестные оформили на её имя кредит на крупную сумму под залог квартиры, присвоили себе более трех миллионов рублей.