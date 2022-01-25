Южно-Сахалинск, 25 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 25 января объявил выговор заместителю председателя правительства области Владимиру Сидоренко и министру ЖКХ Наталие Куприной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

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Чиновники получили дисциплинарные наказания за отставание от графика монтажа мобильной сортировочной линии и ангара на полигоне «Известковый».

"Я требую как можно скорее решить все вопросы, связанные с запуском оборудования на полигоне. Нельзя допускать, чтобы такой значимый для нашего региона объект простаивал», — отметил Лимаренко.

Глава островного региона потребовал разработать график завершения всех работ на полигоне и вести жесткий контроль по соблюдению сроков.

Как сообщало ИА REGNUM, выстроить работу по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) намерены в текущем году в Башкирии.