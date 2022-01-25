Оренбург, 25 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в 2022 году должен покинуть пост, чтобы вернуться на работу в структуры бизнесмена Виктора Векселберга. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник. Якобы Паслер должен подготовить компанию к продаже.

Zaksob.ru Денис Паслер

Стоит отметить, что оренбургскому губернатору уже долгое время предрекают отставку. Новые слухи появились в конце 2021 года. Информресурсы уже называли потенциальных кандидатов на пост главы региона. Однако отставка не состоялась.

Примечательно, что сам Денис Паслер внятного ответа по поводу разговоров об отставке не дал. Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщало, что оренбургский губернатор хочет уйти с поста главы региона.