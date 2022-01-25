Пекин, 25 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Переговоры США и России о гарантиях безопасности являются важным событием международной жизни, и Китай, несмотря на то, что не имеет к этому никакого отношения, внимательно следит за происходящим. Об этом 25 января на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Флаг Китая

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«Они [переговоры] никоим образом, ни в какой мере не затрагивают Китай. Китай здесь вообще ни при чём. Тем не менее это, конечно, крупное событие международной жизни. И наши китайские друзья внимательно следят за тем, как они развиваются», — подчеркнул российский дипломат.

Посол добавил, что российская сторона информирует Китае о ходе консультаций. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время в переговорах между Россией и США нет «скрытой повестки».

«Наши китайские партнёры проявляют полное и адекватное понимание позиции РФ», — отметил Денисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что никакие шаги США, касающиеся предложений России по гарантиям европейской безопасности, не будут уступками. Москве тоже придётся делать какие-то шаги, что поможет укрепить позиции Вашингтона в сфере безопасности, подчеркнул он.

Напомним, проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности МИД РФ опубликовал в декабре 2021 года. В январе консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.