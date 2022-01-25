Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону впервые разработают дизайн-код — документ, регламентирующий размещение и оформление вывесок, рекламных конструкций, киосков. Такое поручение городской администрации дал донской губернатор Василий Голубев.

Оформление вывесок

Инструкция, следуя которой важные элементы городского пространства приобретут единый стиль, должна быть разработана до конца 2022 года. Касаться документ будет пока исторической части Ростова-на-Дону. Однако в будущем правила могут применяться и в других районах областного центра.

ИА REGNUM отмечает, что в ряде российских городов дизайн-код разработан и успешно применяется в течение нескольких лет. Опыт можно перенять у Москвы, где концепция, ставшая примером для регионов, была разработана в 2014 году. Заменять вывески на фасадах зданий в 2015 году начали в Воронеже, в 2017 году — в Саратове, в 2018 году — в Ижевске.