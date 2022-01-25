Кишинёв, 25 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдавии выступил против решения Чрезвычайной территориальной комиссии по общественному здоровью Оргеевского района не вводить дистанционное обучение в школах и другие жёсткие карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

В городе вопреки решению Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья Молдавии не стали закрывать школы на карантин, запрещать свадьбы и другие массовые мероприятия, а также вводить ограничения для ряда учреждений и заведений. Местным властям пригрозили последствиями.

«Несоблюдение обязательных медико-санитарных мер … будет служить основанием для привлечения граждан и юридических лиц к ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях», — говорится в заявлении от правоохранителей.

Сообщается, что решения властей в Оргееве проверят на законность. Ранее отказ вводить жёсткие карантинные меры в этом городе осудили глава минздрава Молдавии Алла Немеренко и премьер-министр республики Наталья Гаврилица.