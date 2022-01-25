Ярославль, 25 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Родительская плата за присмотр и уход за детьми выросла в районах Ярославской области с 1 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования региона.

Adm44.ru Детский сад

Не изменилась плата в двух крупных городах — Ярославле и Рыбинске, а также в Угличском, Тутаевском и Ярославском районах. В остальных районах в основном плата выросла на 4−10 рублей в день (в зависимости от времени пребывания в детском саду). Так в Некрасовском районе плата выросла с 70 до 75 рублей в день, в Первомайском — с 75 до 80.

Но есть и значительные отклонения. Так в Мышкинском районе плата за 8−10 часов выросла с 42 до 120 рублей или почти в три раза, а за 12 часов — с 105 до 160 рублей. Существенно выросла плата и в Любимском районе — с 70 до 95 рублей за 8−10 часов.

Размер родительской платы устанавливают местные власти. При этом максимальный размер повышения определяет правительство области.