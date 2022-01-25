Париж, 25 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Почти 400 человек умерли от COVID-19 во Франции за последние 24 часа, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Больницы Франции зафиксировали 393 случая смерти от COVID-19 за последние 24 часа. Это наибольшее число смертей, произошедших в стране, с 26 апреля 2021 года, когда было зарегистрировано 400 случаев за сутки.

В среднем коронавирус уносит жизни 240 жителей Франции за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства внутренних дел Франции, исламский форум (Forif) состоится 5 февраля в Париже.