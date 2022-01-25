Благовещенск, , 09:42 — REGNUM В Благовещенске проводится доследственная проверка нападения бродячих животных на ученицу начальной школы. Обстоятельства происшедшего выясняет следственное управления СК РФ по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Злая собака (сс) freegr

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Следственные органы намерены оценить качество работы сотрудников мэрии столицы Приамурья по борьбе с бездомными собаками. В следкоме ищут конкретных лиц, ответственных за регулирование численности безнадзорных животных и их отлов.

Собаки кусали девочку за куртку и сумки. Ребёнок, защищаясь, выскочил на проезжую часть. Житель Благовещенска проезжал мимо и спас школьницу от стаи животных. Девочке, пострадавшей от нападения, около 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Забайкальском крае собаки загрызли семилетнюю девочку. ЧП произошло в селе Домна, жители которого ранее неоднократно жаловались на бродячих животных.