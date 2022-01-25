Брюссель, , 09:36 — REGNUM Свои усилия по диалогу с Россией продолжит Европейский союз. Об этом 24 января заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то, что риторика России не внушает доверия», — сказал глава европейской дипломатии.

Также Боррель добавил, что Евросоюз призывает Москву к продолжению взаимодействия на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БСЕ) и Совета Россия — НАТО.

В то же время, он добавил, что в случае, если «дипломатия провалится», то ЕС со своими партнерами сможет ответить на «любую агрессию против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января министры иностранных дел Евросоюза заявили о необходимости диалога с Россией в конструктивном ключе.