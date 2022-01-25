Брюссель, 25 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Свои усилия по диалогу с Россией продолжит Европейский союз. Об этом 24 января заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то, что риторика России не внушает доверия», — сказал глава европейской дипломатии.

Также Боррель добавил, что Евросоюз призывает Москву к продолжению взаимодействия на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БСЕ) и Совета Россия — НАТО.

В то же время, он добавил, что в случае, если «дипломатия провалится», то ЕС со своими партнерами сможет ответить на «любую агрессию против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января министры иностранных дел Евросоюза заявили о необходимости диалога с Россией в конструктивном ключе.