Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве создано Агентство стратегического развития (АНО «Мосстратегия»). Оно образовано для реализации национального проекта «Производительность труда», сообщается на портале мэра столицы.

Участник проекта по адресному повышению производительности труда Фото ООО «ЭЛМАТ»

Агентство будет заниматься реализацией таких направлений нацпроекта «Производительность труда» как «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда».

Участниками нацпроекта являются около 5 тыс. предприятий в Москве. К 2024 году адресную поддержку смогут получить 561 компания, это около 10% от всех участников нацпроекта.

Как сообщало, участниками нацпроекта «Производительность труда» могут стать более 5 тысяч компаний в Москве.

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