Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновске планируют получить средства из регионального бюджета на создание двух медицинских вытрезвителей. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам заседания комитета по местному самоуправлению и развитию гражданского общества.

Заседание комитета гордумы Ульяновска Ugd.ru

В региональном центре планируется обустроить два вытрезвителя. В депутатском корпусе отмечают, что прорабатывается вопрос о соответствующем финансировании на областном уровне.

Председатель комитета Николай Лазарев отмечает, что на уровне Законодательного собрания Ульяновской области рассматривается возможность выделения порядка 20 млн рублей «на финансирование каждого из данных учреждений». Расходы на эти цели планируется учесть при уточнении параметров региональной казны.

Напомним, что в Ульяновске планируют создать медицинские вытрезвители в Левобережье и Правобережье.

Как сообщало ИА REGNUM, в спецучреждения будут доставлять лиц в состоянии опьянения. Ожидается, что в вытрезвителях будут работать врач, фельдшеры и медицинские сестры. Ульяновские депутаты также предложили предусмотреть наличие правоохранителей для обеспечения безопасности персонала.

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