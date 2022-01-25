Севастополь, , 09:31 — REGNUM Уголовное дело о попытке хищения 16 млн рублей при проведении государственных закупок медицинского оборудования направлено в суд в Севастополе, сообщили в пресс-службе прокуратуры города 24 января. Обвиняемыми по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и о покушении на мошенничество проходят бывшее должностное лицо государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» и бывший коммерческий директор частного предприятия.

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По версии следствия, бывший начальник отдела мониторинга медицинского оборудования ГБУЗ Севастополя «МИАЦ», уполномоченного осуществлять закупки для нужд медицинских учреждений, в ноябре 2019 года организовал аукцион на поставку столов для патологоанатомического вскрытия по завышенной цене и способствовал победе в нем определенной коммерческой организации. Однако в итоге договор по итогам аукциона заключен с иным поставщиком. После этого обвиняемые, полагает следствие, препятствовали оплате исполненного договора, однако отказ в принятии товара признан судом необоснованным и оборудование было оплачено в полном объеме. В общей сложности, по оценкам следствия, обвиняемые пытались похитить более 16 млн рублей бюджетных денежных средств.

В настоящее время дело, которое расследовало ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением передано в Гагаринский районный суд Севастополя. На имущество обвиняемых ранее был наложен арест.