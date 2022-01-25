Самара, 25 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем российского студенчества. Об этом 25 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Samregion.ru Дмитрий Азаров

Азаров отметил, что этот праздник объединяет учащихся в вузах и ссузах как Самарской области, так и всей России.

«Для региона, для России в целом крайне важно, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, получил достойное образование, научился воплощать в жизнь самые смелые идеи и планы, творить и менять мир к лучшему», — говорится в поздравлении главы региона.

Отмечается, что руководство области радует то, чтобы регион все чаще становился центром притяжения федеральных проектов. Так, молодежь области активно участвует в движении WorldSkills, в конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей», олимпиаде «Я — профессионал» и других значимых событиях.

Азаров отметил, что постоянно преумножают свои знания участники молодежного форума ПФО «iВолга».

Глава региона также поблагодарил студентов-добровольцев.

«Это настоящая армия добра, заботы и любви, которая всегда готова прийти на помощь тем, кто больше всего в этом нуждается. И конечно, не случайно, что именно у нас в прошлом году прошел международный форум Волонтеров Победы, а в нынешнем состоится ХХХ юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», — сообщил Азаров, выказав уверенность в том, что благодаря мощному волонтерскому движению региона это мероприятие будет проведено на высочайшем уровне.

Глава региона пожелал студентам, выпускникам всех лет, сохранившим дух студенческого братства, успехов в учебе и жизни, крепкого здоровья, радости творчества, мира и благополучия!