Москва, 25 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. За десять месяцев 2021 года московский экспорт косметической продукции вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает 25 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По сравнению с тем же периодом 2019 года рост составил 12,3%.

«По итогам января — октября 2021 года столичные производители поставили косметическую продукцию на сумму 357 млн долларов, что почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года», — рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов, его слова приводятся в информации.

Заммэра отметил, что Москва — главный экспортёр косметической продукции в России с долей 45,2%, при этом в 2020 году доля составляла 39,4%.

Главными покупателями косметики из Москвы стали Белоруссия, Казахстан, а также Узбекистан, Азербайджан и Грузия.