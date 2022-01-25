Варшава, 25 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. С 4 по 20 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине Польшу будут представлять 57 спортсменов — 30 женщин и 27 мужчин. Это решение было принято 24 января Олимпийским комитетом Польши, говорится на странице ведомства в соцсети Twitter.

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

Сообщается, что польские спортсмены выступят в состязаниях по биатлону, фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и санному спорту.

Однако впервые с 1994 года не выступят польские бобслеисты.