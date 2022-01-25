Деревня Новосаратовка, Ленинградская область, 25 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области продолжаются поиски школьника, который во время прогулки с тетей выбежал на лед реки Невы и провалился. Об этом 25 января сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

ГУ МЧС по ЛО. Поиски провалившегося под лед в Ленобласти ребенка продолжаются

Несчастный случай произошел вечером 24 января в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе. Семилетний мальчик гулял вдоль берега вместе с 25-летней тетей. В какой-то момент ребенок выбежал на лед и провалился под воду. Тетя попыталась самостоятельно достать ребенка, но сама чуть не утонула. Ей на помощь пришли соседи, которые помогли выбраться на берег. Как только о ЧП стало известно спасателям, на место прибыло 37 человек и 13 единиц техники. Однако найти мальчика не удалось.

«Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по информации о пропаже несовершеннолетнего, — уточнили в ведомстве. — Городской прокуратурой будет дана оценка эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также исполнению родителями своих обязанностей».

Ход процессуальной проверки поставлен городской прокуратурой на контроль.

Отметим, это уже второй несчастный случай на воде, который произошел в Ленобласти в январе. Ранее во время крещенских купаний 40-летняя женщина нырнула в самодельную купель на реке Оредеж в Гатчинском районе и не смогла самостоятельно выбраться на берег. Женщину унесло сильное течение, ее тело поисковики и добровольцы ищут седьмой день.

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