д. Новосаратовка, , 09:54 — REGNUM По факту гибели ребенка в реке Неве во время прогулки в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 25 января сообщает пресс-службе СУ СК по Ленобласти.

Поиски ребенка провалившегося под лед в Неве. Пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 24 января семилетний мальчик гулял вместе со своей 25-летней тетей на берегу реки Невы в деревне Новосаратовка в Ленобласти. В какой-то момент ребенок спрыгнул с причала на лед и провалился в ледяную воду. Женщина пыталась спасти племянника, но безуспешно. Тело погибшего до сих пор ищут спасатели.

«По факту утопления ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.

После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС.

«В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — подытожили в СУ СК по Ленобласти.