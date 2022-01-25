Пермь, , 09:27 — REGNUM В Пермском крае власти обсуждают вопрос объединения Губахинского и Гремячинского городских округов в муниципальный округ. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Александра Борисова.

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Комментируя ситуацию чиновник отметил, что администрация и представительная власть Гремячинска не смогли консолидировать усилия и добиться положительных результатов в экономическом развитии территории. В городе проживает всего 10 тыс. человек, муниципальному образованию тяжело жить самостоятельно.

«В Губахе же сложилась профессиональная управленческая команда, у территории неплохие экономические показатели. Поэтому объединение муниципалитетов может быть эффективным, а правительство готово эту инициативу поддержать», — сказал Александр Борисов.

Прежде, чем краевые власти примут решение относительно объединения муниципальных образований, местные администрации должны обсудить вопрос с депутатами и жителями.

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